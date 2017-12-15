Суд у Росії продовжив арешт українця Гриба до 4 березня

Суд у російському Краснодарі продовжив арешт українця Павла Гриба до 4 березня, повідомив Радіо Свобода його батько Ігор Гриб.

За його словами, захист буде оскаржувати рішення, ухвалене 15 грудня.

Раніше цього тижня Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що тимчасово зупинило перевірку щодо обставин зникнення на білоруський території у серпні цього року 19-річного українця Павла Гриба.

Перевірку за заявою батька Павла Гриба проводило управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

Павло Гриб у серпні цього року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.