ГПУ: Ляшко, Хомутиннік і ще 4 народних депутатів не ухилялися від сплати податків

У Генеральній прокуратурі України заявили, що не виявили в діях народних депутатів Олега Ляшка, Віталія Хомутинніка, Володимира Бандурова, Станіслава Березкіна, Андрія Журжія та Олександра Урбанського фактів ухилення від сплати податків.

Згідно з повідомленням на сайті ГПУ, слідчі позапланово проводили податкові перевірки народних депутатів за ініціативи прокуратури. Кримінальні провадження щодо шістьох парламентарів закриті.

У Генеральній прокуратурі зазначили, що упродовж другої половини 2017 року слідчі проводили досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ймовірного ухилення від сплати високопосадовців, які зобов’язані подавати декларацію про доходи.