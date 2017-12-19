Правозахисниця: Україні важливо виконати рекомендації резолюції щодо Криму

Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дарія Свиридова заявляє, що Україні важливо виконати рекомендації резолюції з прав людини в анексованому Криму, яку 19 грудня схвалила Генеральна асамблея ООН.

За її словами, це дасть можливість українській владі показати, що вона бореться за кримчан.

«Що важливо, на мій погляд, у цій резолюції – це рекомендації щодо України. Там сказано, що Україна зобов’язується захищати права й свободи своїх громадян на окупованій території. Ми сподіваємося, що Україна на відміну від Росії буде прислухатися до положень. Крім політичних заяв, що «Крим – це Україна», на жаль, немає реальних дій щодо кримчан. Це стосується і банківських послуг, складності пересування через адмінкордон та інше. Якщо Україна виконає рекомендації, то вона покаже, що діє не тільки на словах», – сказала Свиридова у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вона додала, що резолюція не зобов’язує країни виконувати рекомендації, і «марно очікувати, що вони будуть виконуватися Росією».

19 грудня Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму. За проголосували представники 70 держав, 26 виступили проти, 76 – утрималися. Проти резолюції, зокрема, виступили Росія, Білорусь, Вірменія, Китай, Сирія, Зімбабве.

Як повідомляли в представництві України в ООН, проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Також проект засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників.