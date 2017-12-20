У Кремлі вважають «неправильними» формулювання резолюції ООН щодо Криму

У Кремлі не згодні з формулюваннями резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму і вважають їх неправильними.

«Ми вважаємо неправильними ці формулювання і не згодні з ними», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Спікер Володимира Путіна не уточнив, які саме формулювання резолюції вважають «неправильними» в Кремлі.

Генеральна Асамблея ООН 19 грудня остаточно схвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». В результаті голосування, 70 країн виступили «за» схвалення документа, 26 – проти і 76 утрималися. Проти резолюції виступили Вірменія, Білорусь, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Міністерство закордонних справ України вітає схваленняГенеральною Асамблеєю ООН оновленої резолюції про порушення прав людини в Криму і заявляє, що наступним кроком повинна стати деокупація півострова.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.