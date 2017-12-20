Рішення щодо участі росіян у зимовій Паралімпіаді ухвалять у січні – заява

Міжнародний паралімпійський комітет заявив, що в січні ухвалить остаточне рішення щодо участі російських спортсменів у зимовій Паралімпіаді 2018 року в Південній Кореї.

МПК зазначив, що 20 грудня продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії у зв’язку зі звинуваченнями в державній програмі підтримки допінгу, заявивши, що критерії для відновлення його членства в Міжнародному паралімпійському комітеті не були повністю виконані.

Також МПК дозволив російським спортсменам виступати під нейтральним прапором у відбіркових змаганнях у чотирьох видах спорту – альпійські лижі, біатлон, бігові лижі й сноуборд.

У 2016 році Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Росії брати участь у літніх Паралімпійських іграх після доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства про російську державну програму підтримки допінгу. Найбільш серйозні звинувачення пов’язані із зимовою Олімпіадою 2014 року, яка відбулася в російському Сочі.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу в російському спорті.

Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.