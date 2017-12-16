Олімпійські ігри як зброя (огляд дезінформації)

Заборона на участь у зимовій Олімпіаді-2018 – це «війна проти Росії»; в ЄС хочуть заборонити кебаби, а також: «білий фосфор» на Донбасі». Про ці і інші випадки дезінформації повідомили у свіжому звіті від робочої групи East Stratcom, що бореться із фейками Кремля в Євросоюзі.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Росію від участі в Зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхенчхані. Причиною стали «безпрецедентні систематичні маніпуляції» в антидопінговій системі в Росії під час Зимових Олімпійських ігор у Сочі три роки тому. Окремі спортсмени Росії, як і раніше можуть виступати під олімпійським прапором.

Автори огляду пишуть про дві реакції від прокремлівських медіа на це. Перша – націлена на «домашню аудиторію» в Росії, щоб налаштувати людей на захист «фортеці в облозі» і запобігти будь-якій внутрішній критиці або вимог до влади.

«Для цього, обговорення Олімпіади в ЗМІ велося у войовничому ключі. Як ми дізналися, заборона на участь у зимовій Олімпіаді – це «війна проти Росії», крім того, Олімпіада нібито ніколи не була спортом, а «війною».У новинних програмах російського телебачення постійно повторювали заяву про те, що «МОК принижує Росію», – йдеться в огляді.

А окремих спортсменів, які обмірковують участь в Олімпійських іграх не під російським прапором, звинуватили в непатріотизмі. Також, поширювали теорію змови про те, що все це – підготовлена Заходом операція з метою дискредитувати Росію перед президентськими виборами 2018 року.

Другим кроком кампанії дезінформації стало звернення до зарубіжної аудиторії, вважають автори звіту.

«Основний курс полягав у тому, щоб дискредитувати розслідування допінг-системи, підтримуваної російською державою, заявляючи, що заборона на участь в Олімпіаді пов'язана не зі спортом або допінгом, а з русофобською західною елітою, яка прагне до «нескінченної війни», – йдеться у звіті.

Як свідчить остання резолюція, ухвалена Генеральною псамблеєю ООН, Олімпіада – це «утвердження миру і побудова більш щасливого життя на планеті за допомогою спорту», і військова риторика тут зовсім не до місця. А традиції «олімпійського перемир'я» вже майже три тисячі років.

«Гастрономічного геноциду в Греції» немає, а ЄС не забороняє кебаби

Видання Sputnik сербською опублікувало статтю: «Грецький сценарій для Сербії», згідно з якою «генії з Європейського парламенту та Європейської комісії» всерйоз думають заборонити шаурму і кебаби в країні, яку називають «колискою цивілізації». Так що Сербія повинна гарненько обміркувати, як їй вступати у шлюб із ЄС – по любові чи за розрахунком. У будь-якому випадку, як пише Sputnik, вийде, що жертва вийшла заміж за насильника, оскільки східні віяння прийшли в сербську кухню з Греції, якій тепер загрожує «гастрономічний геноцид».

Геноцид – повторювана тема у прокремлівських ЗМІ, нещодавно вона проявилася в «лінгвістичній» формі в Латвії, але рідко це стосується суті цього визначення», зауважують експерти робочої групи.

У звіті пишуть, що ЄС, звичайно, не забороняє кебаби.

Дезінформація поширилася після того, як Комітет Європарламенту з охорони здоров'я висловив стурбованість впливом фосфатів, які використовуються як харчові консерванти.

«Це не перший випадок, коли прокремлівські дезінформаційні ЗМІ виступають із подібного заявою. У 2016 році з'явилося повідомлення, що традиційна європейська кухня «зазнає атаки з боку громадян-мусульман», –​ йдеться в огляді.

Крім того, складно зрозуміти, чому Сербія повинна страждати від стокгольмського синдрому як жертва насильника-ЄС, у чому намагається нас переконати Sputnik. Сербія заявила, що вступ в ЄС є для неї стратегічною метою, і Сербії гарантований статус країни-кандидата в ЄС.

Ніякого білого фосфору в Україні

9 грудня користувачі французького Twitter отримали інформацію про те, що армія України імовірно обстріляла фільтрувальну станцію в Донецьку фосфорними боєприпасами. Твіт посилався на статтю на сайті Novorossia Today, який підпорядкований бойовикам, що діють на окупованій частині Донбасу.

«До повідомлення додали відео названої атаки. Однак ця заява була спростована безпосередньо Спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ в Україні», – йдеться у звіті.

8 грудня камера СММ на донецькій фільтрувальній станції й справді зафіксувала порушення режиму припинення вогню. Однак, ОБСЄ заявила у своєму щоденному звіті, що снаряди були запущені зі сходу на захід (з боку російських гібридних сил – ред.), а не із заходу на схід. Крім того, ОБСЄ зовсім не згадувала білий фосфор.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.