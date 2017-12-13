Експерт прокоментував твердження ватажка «ДНР», що «фосфорні боєприпаси є лише у країн НАТО»

Один із лідерів угруповань «ДНР» звинуватив країни НАТО у постачанні забороненої зброї Україні і заявив, що таке озброєння є лише у країн НАТО та «їхніх сателітів». Військовий експерт Сергій Згурець пояснив у коментарі Радіо Свобода, які країни можуть мати названу зброю.

Сайт «Политнавигатор» написав: «ЗСУ готові застосувати фосфорні бомби проти населення Донбасу». Таку думку висловив один із лідерів бойовиків угруповання «ДНР» Едуард Басурін.

​Він також заявив, що фосфорні боєприпаси мають на озброєнні лише країни НАТО та «їхні сателіти»: «Головною помилкою українських військових злочинців є те, що ними не врахований факт наявності таких боєприпасів на озброєнні тільки у країн НАТО і їхніх сателітів. Саме іноземна дружня допомога Україні ще з 2014 року призвела до того, що українська сторона стала володаркою такої страшної зброї, яку не раз застосовувала на Донбасі. Таким чином, будь-яке застосування цих заборонених засобів одразу підставляє країни Заходу», – заявив один із ватажків угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним. Цю заяву Басуріна процитували низка сайтів угруповання «ДНР» та російських ресурсів.

Твердження, про те, що фосфорні боєприпаси є лише у країн НАТО прокоментував для Радіо Свобода військовий експерт Сергій Згурець.

Такі боєприпаси не експортуються, адже підпадають під певні обмеження... Вони є на озброєнні російської армії, тому що це спадок з Радянського Союзу

«Такі боєприпаси не експортуються, адже підпадають під певні обмеження, тому, говорити про те, що вони могли нам бути передані, навряд чи є правдою. З іншого боку, вони є на озброєнні російської армії, тому що це спадок з Радянського Союзу. За часів Холодної війни фосфорні боєприпаси були на озброєнні двох ворогуючих блоків і фактично вони могли бути на складах у всіх армій, які раніше їх використовували», – каже Згурець.

Експерт також вважає, що повідомлення про начебто використання фосфорних боєприпасів ЗСУ є спробою закамуфлювати факт використання фосфорних боєприпасів угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», про які раніше повідомили у Штабі АТО.

«Таке враження, що після цієї новини і задокументованих фактів з’явились купа повідомлень про які ви мене зараз запитуєте. Це, можливо, є спробою російської сторони чи «ЛНР» та «ДНР» закамуфлювати факт використання фосфорних боєприпасів збоку підрозділів «ДНР» та «ЛНР»», – вважає експерт.

Згідно з міжнародним законодавством, фосфорні боєприпаси дозволені до застосування по військових об'єктах. Однак, згідно з Протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, фосфорні заряди заборонено використовувати всередині або поблизу населених областей.

6 грудня Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що бойовики угруповання «ДНР» застосували заборонену міжнародними конвенціями фосфорну міну у Донецькій області.

Сторони конфлікту на Донбасі неодноразово звинувачували одна одну у використанні фосфорних боєприпасів. Втім, пошук на сайті спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ вказує на те, що спостерігачі не підтвердили випадки використання фосфорних боєприпасів у зоні конфлікту. Так, у деяких звітах сказано про «артилерійські снаряди, що «ймовірно містили білий фосфор». Або, наприклад, коли українська сторона повідомила про використання проти неї фосфорних боєприпасів, СММ не вдалось це перевірити.