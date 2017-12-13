Експерт прокоментував твердження ватажка «ДНР», що «фосфорні боєприпаси є лише у країн НАТО»

Один із лідерів угруповань «ДНР» звинуватив країни НАТО у постачанні забороненої зброї Україні і заявив, що таке озброєння є лише у країн НАТО та «їхніх сателітів». Військовий експерт Сергій Згурець пояснив у коментарі Радіо Свобода, які країни можуть мати названу зброю.
Сайт «Политнавигатор» написав: «ЗСУ готові застосувати фосфорні бомби проти населення Донбасу». Таку думку висловив один із лідерів бойовиків угруповання «ДНР» Едуард Басурін.
Він також заявив, що фосфорні боєприпаси мають на озброєнні лише країни НАТО та «їхні сателіти»: «Головною помилкою українських військових злочинців є те, що ними не врахований факт наявності таких боєприпасів на озброєнні тільки у країн НАТО і їхніх сателітів. Саме іноземна дружня допомога Україні ще з 2014 року призвела до того, що українська сторона стала володаркою такої страшної зброї, яку не раз застосовувала на Донбасі. Таким чином, будь-яке застосування цих заборонених засобів одразу підставляє країни Заходу», – заявив один із ватажків угруповання «ДНР», що визнане в Україні терористичним. Цю заяву Басуріна процитували низка сайтів угруповання «ДНР» та російських ресурсів.
Твердження, про те, що фосфорні боєприпаси є лише у країн НАТО прокоментував для Радіо Свобода військовий експерт Сергій Згурець.
Такі боєприпаси не експортуються, адже підпадають під певні обмеження... Вони є на озброєнні російської армії, тому що це спадок з Радянського СоюзуСергій Згурець
«Такі боєприпаси не експортуються, адже підпадають під певні обмеження, тому, говорити про те, що вони могли нам бути передані, навряд чи є правдою. З іншого боку, вони є на озброєнні російської армії, тому що це спадок з Радянського Союзу. За часів Холодної війни фосфорні боєприпаси були на озброєнні двох ворогуючих блоків і фактично вони могли бути на складах у всіх армій, які раніше їх використовували», – каже Згурець.
Експерт також вважає, що повідомлення про начебто використання фосфорних боєприпасів ЗСУ є спробою закамуфлювати факт використання фосфорних боєприпасів угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», про які раніше повідомили у Штабі АТО.
«Таке враження, що після цієї новини і задокументованих фактів з’явились купа повідомлень про які ви мене зараз запитуєте. Це, можливо, є спробою російської сторони чи «ЛНР» та «ДНР» закамуфлювати факт використання фосфорних боєприпасів збоку підрозділів «ДНР» та «ЛНР»», – вважає експерт.
Згідно з міжнародним законодавством, фосфорні боєприпаси дозволені до застосування по військових об'єктах. Однак, згідно з Протоколом III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї, фосфорні заряди заборонено використовувати всередині або поблизу населених областей.
6 грудня Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що бойовики угруповання «ДНР» застосували заборонену міжнародними конвенціями фосфорну міну у Донецькій області.
Сторони конфлікту на Донбасі неодноразово звинувачували одна одну у використанні фосфорних боєприпасів. Втім, пошук на сайті спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ вказує на те, що спостерігачі не підтвердили випадки використання фосфорних боєприпасів у зоні конфлікту. Так, у деяких звітах сказано про «артилерійські снаряди, що «ймовірно містили білий фосфор». Або, наприклад, коли українська сторона повідомила про використання проти неї фосфорних боєприпасів, СММ не вдалось це перевірити.
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