Рішення МОК завдає серйозного удару по російській пропагандистській машині – Томенко

​Втрата Росією права виступати на Олімпіаді в Пхйончхані означає поразку її пропагандистської машини, вважає віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко. Він впевнений, що спорт невіддільний від політики, а отже, таке рішення могло бути і реакцією на неадекватну зовнішньополітичну позицію Москви в ширшому контексті. А українська спортсменка Ніна Уманець передбачає, що Росія ще оскаржуватиме рішення Міжнародного олімпійського комітету в суді.

Будь-яка ізоляція Росії піде на користь Україні. В тому числі м’який тиск

Головна консультантка Інституту стратегічних досліджень Олена Снігир вважає, що заборона участі Росії в Олімпійських іграх ударить по іміджу країни: «Будь-яка ізоляція Росії піде на користь Україні. Це в наших інтересах. І це в тому числі такий м’який тиск для того, щоб продемонструвати Росії, що її політика шкідлива для неї самої. Це повпливає на повагу росіян до себе, повпливає на повагу до Росії в інших країнах, суспільстві».

Хоча наразі заборона МОК – це лише репутаційна втрата, Снігир сподівається, що подібні випадки матимуть сукупний кумулятивний вплив на Росію.

Віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко зазначив в ефірі «Ранкової Свободи», що імідж Росії як спортивної держави невіддільний від її позицій на політичній арені. На його переконання, світові лідери зацікавлені в спортивних здобутках як ознаках, зокрема, економічної міці.

Для Росії сочинська Олімпіада – це пікова історія просування іміджу великої Росії, яку будує Путін

«Спорт став елементом великої політики, це і складова геополітики, надзвичайно важлива складова іміджу, і тому для Росії, наприклад, сочинська Олімпіада – це була така пікова історія просування іміджу великої Росії, яку будує Володимир Путін. Фактично вчорашнє рішення якщо не розбиває, то завдає серйозного удару по оцих багатомільярдних інвестиціях російської пропагандистської інформаційної машини», – вважає Томенко.

Окремим представникам олімпійської збірної Росії, які не були замішані в допінговому скандалі, МОК дозволило виступати на змаганнях під нейтральними прапорами. Томенко вважає, що таке рішення дозволить покарати корумпованих представників влади, не зачіпаючи непричетних до шахрайства спортсменів.

Компроміс полягає в наступному: щоб завдати удару чиновництву, але захистити «чистих» спортсменів

«Компроміс полягає в наступному: щоб завдати удару чиновництву, політикам, які паплюжать ідеологію олімпійського руху і спорту, але захистити «чистих» спортсменів, які не звинувачені в допінгових справах. Ця лінія виходу з ситуації активно дебатувалася, тому шукали тільки форму – як зробити, щоб ті спортсмени, до яких немає претензій у ВАДА або інших структур, пов’язаних з перевіркою допінгових справ – як їм це зробити», – розповів чиновник.

На думку представника НОКУ, аргументи щодо політичного підтексту заборони на участь Росії в Олімпіади не мають під собою основи, адже про проблеми російських спортсменів з допінгом говорять вже не перший рік.

Ми не виключаємо, це реакція міжнародної олімпійської спільноти на агресивну зовнішню політику Росії

«Спорт – це складова і державних політик кожної держави, це абсолютно очевидно. Але все-таки спортивна складова домінує в цьому рішенні, хоча ми не виключаємо, це реакція дуже багатьох людей і міжнародної олімпійської спільноти на агресивну, неадекватну зовнішню політику і загалом політику теперішньої Росії Володимира Путіна», – припускає Томенко.

Українська спортсменка, срібна олімпійська призерка з академічного веслування та багаторазова шефиня української збірної на Олімпійських іграх Ніна Уманець говорить, що Міжнародний олімпійський комітет ще має визначити, на який саме термін Росію виключено з олімпійського руху.

В спорті достатньо жорсткі правила з цього приводу

«Якщо є провина, якщо вона доведена – шановні, беріть і понесіть покарання. В спорті достатньо жорсткі правила з цього приводу. Є чітко визначені терміни – на два, на чотири роки, є довічне», – міркує вона.

При цьому Уманець не очікує, що Москва прийме рішення МОК без оскаржень.

Ті речі, які будуть доведені, їх надзвичайно важко буде відсудити на користь Росії

«Можливо, буде низка судів за позовами Росії з приводу того, що вона з тим чи іншим не згодна. Це буде носити, скажімо, тривалий характер, але разом з тим ті речі, які будуть доведені, їх надзвичайно важко потім буде відсудити на користь Росії», – переконана спортсменка.

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