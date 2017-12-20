Президент Європейської кіноакадемії закликав звільнити Олега Сенцова

Німецький кінорежисер, президент Європейської кіноакадемії Вім Вендерс записав відеозвернення, в якому закликав звільнити засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. Про у Facebook повідомляє офіційна сторінка документального фільму про Сенцова «Процес».

«Вже минуло три роки відтоді, як наш друг, український режисер Олег Сенцов був заарештований російськими органами. Більш ніж через рік після того, що Amnesty International назвала «несправедливим судом» у військовому трибуналі, Олег Сенцов був засуджений до 20 років у в’язниці за вчинення злочинів «терористичного характеру», – сказав Вендерс.

Він також звернувся до Сенцова, заявивши, що в Європейській кіноакадемії не забули про українського режисера, і наголосив, що кінематографісти «не перестануть» нагадувати світові про його долю.

У повідомленні йдеться про те, що Вендерс записав звернення «спеціально для відкриття фестивалю «Артдокфест», де відбулася російська прем’єра фільму «Процес».

Фестиваль документального кіно «Артдокфест», який у грудні проходив у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі, відкрила картина Аскольда Курова «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова».

«Артдокфест» проводиться з 2007 року і вважається найбільшим у Росії фестивалем документального кіно за кількістю фільмів, сеансів і обсягом програми.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Український режисер, кримчанин Олег Сенцов перебуває у виправній колонії № 8 ( «Білий ведмідь») у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.