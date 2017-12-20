У Харкові лідера «Юго-Востока» Апухтіна звільнили з-під варти в залі суду

У Харкові лідера руху «Юго-Восток» Юрія Апухтіна звільнили з-під варти в залі суду.

Апеляційний суд Харківської області скасував вирок Київського районного суду Харкова в частині засудження Апухтіна за статтею про «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Після цього лідер «Юго-Востока» вважається засудженим до п’яти років позбавлення волі за статтею про «масові заворушення».

Термін перебування Апухтіна в СІЗО (30 квітня – 7 травня 2014 року, і від 19 грудня 2014 року до 23 травня 2017-го) суд зарахував у строк відбування покарання за формулою «день за два».

23 травня 2017 року Київський районний суд Харкова визнав винним 69-річного Юрія Апухтіна в організації масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської обласної державної адміністрації і засудив його до шести років позбавлення волі.

Про створення руху «Юго-Восток» оголосили на мітингу в Харкові 30 березня 2014 року. Апухтін заявив, що рух вимагатиме створення Південно-Східної федеративної республіки в складі України з розширеними повноваженнями та широкою автономією, а також надання державного статусу російській мові.

У серпні 2014-го Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури міста про заборону діяльності «Юго-Востока».