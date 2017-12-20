Трамп погрожує скоротити допомогу країнам за голосування проти США щодо Єрусалима

Президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити фінансову допомогу країнам, які голосують проти Сполучених Штатів щодо резолюції ООН, що засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

«Ці держави беруть наші гроші, а потім голосують проти нас на Раді безпеки, і потенційно голосуватимуть проти нас на асамблеї… Вони беруть сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, а потім голосують проти нас. Хай голосують, ми багато заощадимо, нам байдуже», – сказав Трамп 20 грудня в Білому домі.

21 грудня Генеральна асамблея ООН має провести екстрене засідання на прохання арабських і мусульманських держав щодо рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як заявив палестинський посол в ООН Ріяд Мансур, асамблея, до якої входить 193 члени, розгляне резолюцію, в якій закличе Трампа змінити своє рішення. Цей документ не матиме зобов’язувального характеру.

Схожу резолюцію США заветували на засіданні Ради безпеки ООН 18 грудня.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима. «21 грудня буде голосування з критикою нашого вибору. США записуватиме імена», – заявила вона.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив 6 грудня, що США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перевести посольство США з Тель-Авіва через декілька років. Цей крок Трампа викликав критику з боку палестинців, їхніх арабських союзників, а також країн Заходу.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.

За планом ООН 1947 року про створення на території тодішньої Британської Підмандатної Палестини двох окремих держав, єврейської і арабської, Єрусалим мав стати окремою одиницею зі спеціальним міжнародним режимом під керуванням ООН.

Фактично вже 1948 року новостворений Ізраїль за результатами першої арабсько-ізраїльської війни взяв під контроль західну частину міста і 1949-го оголосив Єрусалим столицею, Східний Єрусалим тоді опинився під окупацією Йорданії. Ізраїль захопив і Східний Єрусалим разом із історичним Старим містом у перебігу Шестиденної війни 1967 року, а пізніше оголосив про анексію цієї території, заявивши, що весь Єрусалим є його неподільною столицею.

Світова спільнота на підставі плану 1947 року не визнає належності Єрусалима Ізраїлю, особливо ж анексії Ізраїлем Східного Єрусалима і проголошення всього міста столицею країни, практично всі посольства інших держав в Ізраїлі, зокрема і США, розташовані в Тель-Авіві.