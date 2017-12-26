Бойовики на Донбасі 4 рази порушили перемир’я – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 грудня підтримувані Росією бойовики, незважаючи на перемир’я, чотири рази здійснювали обстріли позицій сил АТО.

Згідно з повідомленням, сепаратисти відкривали вогонь поблизу Луганського, Новолуганського, Золотого, а також біля шахти Бутівка. Українські військові заявили, що не відповідали на обстріли.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську сторону в обстрілі прифронтового населеного пункту Олександрівка. В угрупованні «ЛНР», зі свого боку, заявляють про обстріл села Калинівка.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Він мав змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.