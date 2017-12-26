Представники української сторони вилетіли на Донбас напередодні обміну полоненими, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко в Facebook.

Вона зазначила, що на борту літака перебувають уповноважена Верховної Ради Валерія Лутковська, представники Генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства оборони, а також експерти гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську.

25 грудня Геращенко повідомила, що обмін полоненими за формулою «306 (сепаратистів – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» відбудеться 27 грудня.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований, нині вкотре на переговорах в Мінську порушили це питання, очікується, що до кінця року обмін заручниками відбудеться.

Представник України у гуманітарній підгрупі, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук раніше заявляв, що контактна група обговорювала обмін заручниками за формулою «306 на 74». Диспропорцію між кількістю осіб, яку мають звільнити Україна і бойовики, він пояснив тим, що раніше ОРДЛО звільняли більше, ніж Україна, і тепер «баланс має виправитися».

25 грудня Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 170 заручників.