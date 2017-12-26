МЗС Росії: Лавров і Тіллерсон «одностайні» в позиції щодо проблеми КНДР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Рекс Тіллерсон «одностайні» в думці, що ракетно-ядерні розробки Північної Кореї суперечать вимогам Ради безпеки ООН, йдеться в повідомленні МЗС Росії за результатами переговорів очільників зовнішньополітичних відомств телефоном.

«Лавров, однак, знову акцентував на неприпустимості підвищення напруги навколо Корейського півострова агресивною риторикою Вашингтона на адресу Пхеньяна і нарощуванням в регіоні військових приготувань. Наголошено на необхідності якнайшвидшого переходу від мови санкцій до переговорного процесу», – заявили в МЗС Росії.

Цього року КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також випробувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.

У зв’язку з цим Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї, зокрема, 22 грудня організація одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.

Щоб запобігти обходу санкцій всім країнам дають дозвіл на затримання, перевірки і вилучення суден, підозрюваних у незаконному перевезенні вантажів до чи з Північної Кореї. Інші санкції, включені в пакет, передбачають заборону на експорт продовольчих товарів, машин та інших товарів з Північної Кореї.