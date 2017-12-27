Уряд схвалив надання допомоги звільненим на Донбасі українцям

Кабінет міністрів України схвалив рішення забезпечити процес надання допомоги українцям, утримуваним проросійськими бойовиками на Донбасі і звільненим внаслідок багатомісячного переговорного процесу, повідомляє прес-служба уряду.

«Я розмовляв з президентом. Ми домовилися про надання всієї необхідної допомоги – соціальної, фінансової. Хотів би доручити голові Мінсоцполітики провести всю необхідну роботу з родинами, визначити фінансову, медичну допомогу, з’ясувати проблеми і чим ми можемо допомогти. І в січні всі питання мають бути вирішені», – заявив на засіданні уряду 27 грудня прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що попросить Кабінет міністрів надати матеріальну допомогу українцям, яких утримували бойовики на Донбасі і мають звільнити 27 грудня в рамках обміну.

25 грудня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що обмін заручниками за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються сепаратисти – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)» відбудеться 27 грудня.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований.

25 грудня Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ повідомила, що на окупованій території Донбасу утримуються 170 заручників.