Незаконно утримуваних українців з ОРДЛО переправляють до Росії – СБУ

Служба безпеки України має інформацію, що незаконно утримуваних українців, зокрема військових, переправляють з окупованих територій Донбасу до Росії, заявляє голова СБУ Василь Грицак.

В інтерв’ю агенції «Інтерфакс» він додав, що в Росії можуть перебувати багато з тих, кого вважають зниклими.

За словами Грицака, українська спецслужба затримала бойовика під час спроби перетину лінії зіткнення на Донбасі. «Ця людина брала безпосередню участь в утриманні й катуванні полонених, збройному штурмі адмінбудівель у Довжанську, зокрема прикордонного загону, конвоюванні, за вказівкою російських кураторів, полонених військових на територію Росії», – розповів Грицак.

Голова СБУ наголосив, що, за офіційною інформацією, на території Росії перебувають десять громадян України, незаконно утримувані або засуджені. Водночас він зазначив: «Ми підозрюємо, що багато з цих 402, яких ми вважаємо зниклими безвісти, можуть перебувати на території Росії або, як вони говорять, «союзних республік».

«Думаю, що цей затриманий нами бойовик розповість щось із цього приводу», – додав голова української спецслужби.

Внаслідок обміну 27 грудня підтримувані Росією бойовики звільнили 74 утримуваних українців. За даними СБУ, заручниками залишаються 103 особи в Донецьку і Луганську, десятки – в Росії. Крім того, 402 людини вважаються зниклими безвісти.