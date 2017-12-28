Посольство США вітає звільнення 74 заручників і очікує подальших обмінів у 2018 році

У посольстві США в Україні вітають звільнення 74 українських заручників на Донбасі і очікують звільнення інших утримуваних осіб у 2018 році.

«Вітаємо вдома звільнених 27-го грудня заручників. З нетерпінням очікуємо звільнення інших заручників і виконання Мінських угод у 2018-м. #МирДонбасу», – йдеться в повідомленні посольства в twitter.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна людина вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав сепаратистам 233 людини.

Після цього бміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.