Суд заарештував на 2 місяці бойовика «ЛНР», який катував українських заручників – ГПУ

Печерський районний суд заарештував на 60 діб без альтернативи внесення застави бойовика підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», який, за версією слідства, був помічником ватажка незаконного збройного формування «Рим», повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, він «підозрюється в тому, що в 2014 році, обіймаючи посаду помічника ватажка незаконного збройного формування «Рим», вів бойові дії проти підрозділів Збройних сил України».

У СБУ повідомляли, що громадянина затримали в селищі Мілове на Луганщині. У відомстві заявляли, що чоловік зареєструвався як вимушений переселенець для отримання соціальних виплат від України. Його затримали під час зняття з банкомата нарахованої суми.

За даними правоохоронців, він брав участь у катуванні українських військових, взятих бойовиками в полон.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Захід і Україна звинувачують Москву в підтримці бойовиків. Росія ці звинувачення відкидає.