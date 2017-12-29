МОК схвалив нейтральну форму на Олімпіаду-2018 для російських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет схвалив дизайн нейтральної форми російських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї, повідомляють російські ЗМІ.

Із форми довелося прибрати кольори російського прапора, герб і логотип Олімпійського комітету Росії. Замість них буде тільки емблема OAR – Olympic Athlete from Russia (олімпійський спортсмен з Росії). Форма матиме три основні кольори: сірий, білий і червоний.

5 грудня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив збірну Росії від участі в зимових Олімпійських іграх у Пхйончхані. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль організував систему застосування допінгу в спорті.

За рішенням МОК також був дискваліфікований Олімпійський комітет Росії. Російським спортсменам, які довели, що не застосовували допінг, дозволили змагатися під нейтральним прапором.