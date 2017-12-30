Росія: Верховний суд розглядає позов Навального до ЦВК

Верховний суд Росії розглядає позов опозиціонера Олексія Навального до Центральної виборчої комісії (ЦВК) через відмову допустити його до реєстрації як кандидата в президенти.

Навальний стверджує, що за конституцією він має право балотуватися. Через недопуск опозиціонера на вибори Росію розкритикував Євросоюз.

25 грудня ЦВК відмовилася реєструвати Навального кандидатом в президенти через вирок у справі «Кировлеса». У відповідь політик закликав бойкотувати вибори і анонсував акцію протесту. Після цього в Кремлі заявили про необхідність перевірити заклики Навального до бойкоту виборів на відповідність російському законодавству.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року. Брати участь в них мають намір чинний російський президент Володимир Путін, телеведуча Ксенія Собчак, лідер ЛДПР Володимир Жириновський.