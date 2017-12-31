Афганістан: 15 людей загинули унаслідок вибуху на похороні

Щонайменше 15 людей загинули унаслідок вибуху під час похорону в провінції Нангархар на сході Афганістану.

Речник губернатора провінції зазначив, що ще 14 людей отримали травми. Водночас член ради регіону Забіхулла Зумарай заявляє про 30 поранених.

За даними представників влади, вибухнули бомби, прив’язані до мотоциклу. Інцидент трапився під час похорону місцевого посадовця.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальності за вибух. У Нангархарі активними є бойовики екстремістських угруповань «Талібан» та «Ісламська держава».

Раніше цього тижня унаслідок вибухів у шиїтському культурному центрі в столиці Афганістану Кабулі загинула 41 людина, ще 84 отримали поранення. Відповідальність за інцидент взяла на себе «Ісламська держава».