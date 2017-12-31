Суд арештував підозрюваного в захоплені заручників у Харкові

Київський районний суд Харкова заарештував без права внесення застави Володимира Безуха, підозрюваного в захопленні заручників в одному з харківських відділень пошти 30 грудня. Чоловіка взяли під варту на 60 діб, до 27 лютого 2018 року.

Безух заявив, що з мірою запобіжного заходу не погоджується. Адвокат, відповідаючи на питання, чи буде подавати апеляцію на рішення суду, зазначив, що має узгодити це питання з підзахисним.

За даними поліції, 30 грудня о 14:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові увійшов чоловік в масці з метою пограбування. Зловмисник забарикадувався у відділку та заявив про захоплення заручників – усього 11 людей. Пізніше в поліції уточнили, що заручників було дев'ять – семеро дорослих та двоє дітей.

До переговорів силовики залучили батька чоловіка, який утримував людей. Після того, як силовики увірвалися до будівлі, всіх заручників було звільнено. Ніхто не постраждав. За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «захоплення заручників», що передбачає для затриманого до 15 років ув’язнення в разі визнання винним.

Поліція зазначала, що Безух уже був судимим «за різними статтями Кримінального кодексу».