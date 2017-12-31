Обстрілів на Донбасі вдень 31 грудня не було — військові

Штаб української воєнної операції на сході України інформує, що протягом дня 31 грудня обстрілів на всій лінії розмежування сторін на Донбасі не було. Дані наведені станом на 18:00.

«Передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», — йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

Бойовики підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» не наводять даних про ситуацію 31 грудня.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Він мав змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.