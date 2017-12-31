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01 Січень 2018, Київ 04:29
Новини | Події

Обстрілів на Донбасі вдень 31 грудня не було — військові

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 31 грудня 2017 року

Штаб української воєнної операції на сході України інформує, що протягом дня 31 грудня обстрілів на всій лінії розмежування сторін на Донбасі не було. Дані наведені станом на 18:00.

«Передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», — йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

Бойовики підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» не наводять даних про ситуацію 31 грудня.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Він мав змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.

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