Штаб: 30 грудня на Донбасі жоден український військовий не постраждав

У штабі АТО заявляють, що 30 грудня жоден український військовий не постраждав на Донбасі унаслідок обстрілів.

Згідно з повідомленням прес-центру штабу, підтримувані Росією бойовики упродовж доби чотири рази порушили режим тиші.

«На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, ще й гранатомети та 82-мм міномети», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що 30 грудня українські військові чотири рази порушили новорічне перемир’я. Бойовики «ЛНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яка перебуває під контролем угруповання.

Черговий режим припинення вогню, про який 20 грудня в Мінську оголосила Тристороння контактна група, мав діяти з півночі 23 грудня на час різдвяних і новорічних свят. Він мав змінити так зване «шкільне перемир’я», яке сотні разів порушувалося сторонами збройного конфлікту на Донбасі.