Російський опозиціонер Навальний записав «президентське» новорічне звернення

Російський опозиціонер Олексій Навальний записав новорічне звернення у стилістиці президентського привітання. Ролик розміщений на YouTube-каналі політика.

«У традиції новорічного звернення треба б сказати — це був непростий, складний рік для всієї Росії, а в наступному році нам знову доведеться затягнути паски. Але чесно зізнаюся, якщо ви ще самі не помітили, Кремль за моєю спиною поки намальований, не справжній, тому за всю Росію говорити не буду», — сказав політик.

Опозиціонер додав, що у нього цей рік був цікавим, він «об’їхав всю країну, познайомився і потоваришував з величезною кількістю прекрасних сміливих людей». Навальний побажав «усім, незалежно від їхніх політичних поглядів», щасливого Нового року.

25 грудня ЦВК відмовилася реєструвати Навального кандидатом в президенти через умовне засудження у справі «Кировлеса», яку опозиціонер називав політично мотивованою. У відповідь політик закликав бойкотувати вибори і анонсував акцію протесту. Після цього в Кремлі заявили про необхідність перевірити заклики Навального до бойкоту виборів на відповідність російському законодавству.

Навальний стверджує, що за конституцією він має право балотуватися. Через недопуск опозиціонера на вибори Росію розкритикував Євросоюз.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року. Брати участь у них мають намір, зокрема, чинний російський президент Володимир Путін, телеведуча Ксенія Собчак, лідер ЛДПР Володимир Жириновський.