Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак каже, що збирається перемогти нинішнього очільника Росії Володимира Путіна на президентських виборах, які заплановані на 18 березня 2018 року, бо вона не бореться за друге місце. Також Собчак намагатиметься створити свою власну партію після виборів у березні. Собчак, зірка російського телебачення, батько якої був наставником Путіна, розповіла про це в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», що є спільним проектом Радіо Свобода та «Голосу Америки», під час покладання квітів до меморіалу російському опозиціонерові Борису Нємцову поблизу Кремля 31 грудня.