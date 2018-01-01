Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
01 Січень 2018, Київ 17:47
Новини | Політика

Закон про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель набув чинності

З 1 січня набув чинності закон про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель в Україні.

Документ продовжує дію мораторію на продаж чи відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

Рада продовжила мораторій на продаж землі
Будь ласка, зачекайте
0:01:03
0:00:00 /0:01:03
ЗАВАНТАЖИТИ

Верховна Рада 7 грудня 2017 року продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. В Україні він діє з 2002 року.

У жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG