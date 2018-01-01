Закон про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель набув чинності

З 1 січня набув чинності закон про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель в Україні.

Документ продовжує дію мораторію на продаж чи відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

Верховна Рада 7 грудня 2017 року продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. В Україні він діє з 2002 року.

У жовтні 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.