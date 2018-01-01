У Росії за добу надійшло понад 50 дзвінків про закладені бомби

Більше ніж півсотні анонімних дзвінків про закладені бомби надійшли за минулу добу в екстрені служби 30 російських міст, повідомляють місцеві ЗМІ. Після цих повідомлень були евакуйовані понад 14 тисяч людей.

Серед «замінованих» опинилися торгові центри, аеропорти, житловий будинок, станція метро, ресторани і готель. Масові евакуації проводилися в Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці, Красноярську, Читі, Іркутську, Томську, Омську, Абакані, Кемерові, Улан-Уде, Іжевську, Самарі, Саратові, Кірові, Пензі, Казані, Нижньому Новгороді, Ульяновську, Астрахані , Волгограді, Махачкалі, Воронежі, Санкт-Петербурзі, Москві й інших містах.

Жодне з повідомлень про мінування не підтвердилася.

Всього з 11 вересня, коли в Росії почалася хвиля неправдивих мінувань, надійшли повідомлення про нібито закладення бомб у майже чотирьох тисячах об’єктів, були евакуйовані понад два з половиною мільйонів людей.

20 грудня Державна дума Росії ухвалила закон, який посилює покарання за «телефонний тероризм» і передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.