У Чорному морі затримали судно, військові відкривали попереджувальний вогонь – ЗСУ

У Чорному морі катер Військово-морських сил Збройних сил України 31 грудня затримав іноземне судно, яке підозрювалося в контрабанді, повідомляє прес-служба ВМС.

Судно під прапором Танзанії спочатку не відповідало на виклик, тому український катер «Прилуки» розпочав його переслідування, розповіли у ВМС.

«З’ясувавши безперспективність спроби втечі від українського військового катеру, судно вийшло на зв'язок та було опитано згідно з процедурами, встановленими міжнародним морським правом», – заявили у ВМС.

Військові додали, що після того, як судно не виконало вимоги зупинитися, катер «Прилуки» відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки. Після цього корабель конвоювали до порту міста Одеси.

У Державній прикордонній службі України заявили, що на затриманому судні виявили 1737 ящиків сигарет без акцизних марок та документів. У відомстві додали, що у двох із 11 членів екіпажу були відсутні паспорти моряків.