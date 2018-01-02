МЗС України перевіряє інформацію про затримання учасника АТО в Москві

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання в Москві учасника антитерористичної операції на Донбасі Олега Негоди, повідомив Радіо Свобода директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Ми не маємо ще підтвердження. Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Росії з клопотанням повідомити, чи затримано цього громадянина України. У разі підтвердження факту затримання ми вимагаємо повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано, місце тримання, а також невідкладно надати дозвіл консулові відвідати затриманого українця», – сказав Кирилич.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Олега Негоду затримали у грудні, наприкінці 2017 року він поїхав у російське місто Саратов до своєї сестри.