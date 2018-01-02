Посольство США: винні в убивстві Ноздровської мають бути притягнуті до відповідальності

Посольство США в Україні заявляє, що винні в убивстві юристки Ірини Ноздровської мають бути притягнуті до відповідальності.

«Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», – пише посольство в Twitter.

На Київщині 1 січня знайшли в річці мертвою юристку Ірину Ноздровську, повідомляла поліція регіону.

2 січня біля будівлі Головного управління поліції Київської області зібралися активісти, які вимагали швидкого і неупередженого слідства.

Керівник управління Дмитро Ценов повідомив, що правоохоронці допитали близько 50 осіб у справі про вбивство юристки.

Прокуратура Києва заявила, що поліція отримала вказівки ретельно відпрацювати осіб, які погрожували вбитій юристці Ірині Ноздровській, а також тих, хто контактував із загиблою напередодні її зникнення.

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відмовився звільнити Россошанського за амністією і відправив справу щодо нього на новий судовий розгляд.