Прокуратура: поліція має «ретельно відпрацювати» осіб, які погрожували Ноздровській

Поліція отримала вказівки ретельно відпрацювати осіб, які погрожували вбитій юристці Ірині Ноздровській, а також тих, хто контактував із загиблою напередодні її зникнення, повідомляє прокуратура Київської області.

У відомстві заявили, що взяли на особливий контроль хід розслідування справи.

За фактом вбивства Ірини Ноздровської Вишгородський відділ поліції в Київській області розслідує кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

«Наразі у кримінальному провадженні допитано більше ніж 50 осіб, відпрацьовуються декілька версій вбивства потерпілої», – заявили в прокуратурі, але які саме це версії – не уточнили.

Наразі, за даними прокуратури, призначена судово-медична експертиза з метою встановлення причини смерті потерпілої.

Раніше перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив, що питання про розкриття вбивства Ноздровської перебуває на особистому контролі голови Національної поліції України Сергія Князєва і на контролі голови МВС Арсена Авакова.

За його словами, для розслідування вбивства створено оперативно-слідчу групу, до складу якої увійшли співробітники Головного слідчого управління і Департаменту карного розшуку Нацполіції.

2 січня біля будівлі Головного управління поліції Київської області зібралися активісти, які вимагали швидкого і неупередженого слідства.

На Київщині 1 січня знайшли мертвою юристку Ірину Ноздровську, повідомила поліція Київської області. «38-річну жительку села Демидів Вишгородського району, яка зникла три дні тому, сьогодні виявили бездиханною у місцевій річці», – заявили в поліції.

Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку 30 вересня 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. 27 грудня юристка повідомляла, що Апеляційний суд Київської області відправив справу щодо Россошанського на новий судовий розгляд.

Журналіст Володимир Тимофійчук заявляв, що на адресу Ноздровської надходили погрози.