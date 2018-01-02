Македонія: на південному сході країни відбулася серія землетрусів

На південному сході Македонії відбулася серія землетрусів, яка спричинила паніку та пошкодила будинки у районі епіцентру поштовхів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Македонська національна сейсмологічна обсерваторія заявила, що магнітуда найсильнішого із землетрусів складала 5,1 бала, його зафіксували в районі Дойран, що на кордоні з Грецією.

Епіцентр був розташований у 12 кілометрах від грецького селища Дросато на глибині близько 15 кілометрів, поштовхи відчувалися в македонському місті Струміца, на півночі Греції та в містах Петріч і Санданскі на південному-сході Болгарії.

Обсерваторія заявила 2 січня, що з вечора 1 січня в цьому районі було зареєстровано близько 100 помірних поштовхів.

У районі Дойран і раніше відбувалися потужні землетруси, зокрема, у 1931 році там зафіксували поштовхи магнітудою 6,6 бала.