Один американський солдат загинув, ще 4 поранені під час бою в Афганістані – військові

Військові США заявляють, що один американський солдат загинув, ще четверо отримали поранення під час бойового зіткнення на сході Афганістану 1 січня.

Згідно з повідомленням, бій відбувся в районі Ачайн у провінції Нагархар.

На заході країни, у провінції Фарах, бойовики угруповання «Талібан» на блокпості вбили керівника поліції одного з районів, заявили місцеві посадовці.

Водночас речник губернатора північної провінції Джаузджан заявив, що в цьому регіоні внаслідок авіаудару загинуло щонайменше 26 бойовиків угруповання «Ісламська держава». За його словами, серед них були вихідці з Франції та Узбекистану.