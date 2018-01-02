Прикордонники не пропустили до Криму російського співака – ДПСУ

Українські прикордонники не пропустили до анексованого Криму російського співака Євгена Кемеровського, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії начальниця прес-служби Бердянського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Неля Доценко.

Вона зазначила, що прикордонники не пропустили Кемеровського на півострів з материкової частини України через відсутність у нього спецдозволу, який видають в органах Державної міграційної служби. Доценко зазначила, що такий документ іноземці та люди без громадянства повинні мати для перетину адміністративного кордону з півостровом.

Крим.Реалії з посиланням на джерело на КПВВ «Чонгар» пише, що російський співак при проходженні прикордонного контролю згадав, що має нерухомість на території Криму і тому має намір отримати спецдозвіл для перетину адмінкордону.

Публічних коментарів самого Кемеровського з цього приводу немає.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.