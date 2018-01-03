Загиблий в Афганістані американський солдат був спецпризначенцем

Загиблий під час бою в Афганістані американський солдат був спецпризначенцем.

Ним виявився 34-річний сержант Міхаїл Ґолін.

2 січня Пентагон повідомив, що напередодні один американський солдат загинув, ще четверо отримали поранення в районі Ачайн у східній афганській провінції Нангархар. У відомстві не уточнювали, про яких саме військових іде мова, однак заявляли, що двоє з них шпиталізовані, їхній стан оцінювали як стабільний. Інші двоє поранених повернулися на службу.

Командувач американськими силами в Афганістані Джон Ніколсон висловив співчуття сім’ям і друзям вбитого й поранених солдатів.