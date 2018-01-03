Клімкін – голові МЗС Німеччини: на Донбасі немає реального припинення вогню

На Донбасі немає реального припинення вогню, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Зіґмаром Ґабріелем у Києві.

«Я дуже детально розповів Зіґмару, яка в нас зараз ситуація. Вона дуже напружена. У нас немає реального припинення вогню. Лише за останні дні в нас було понад 60 обстрілів, понад третина з них – із забороненої зброї. Ми втратили трьох наших воїнів, 15 поранені», – сказав Клімкін на спільній прес-конференції з Ґабріелем.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. За даними ООН, його жертвами стали понад 10 300 людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи хіба що наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».