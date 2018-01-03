Міністр закордонних справ Німеччини: важливо переконати Росію повернутися до СЦКК

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що важливо переконати Росію повернути своїх офіцерів до Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі.

«Дуже важливо переконати російський уряд, щоб Росія знову брала участь у спільній комісії (СЦКК – ред.). Важливо, щоб Україна мала також прямий контакт із Росією в цьому плані. І ми хочемо переконати й робити все разом з Україною для того, щоб відкликання цих офіцерів було припинене, і вони повернулися до складу цієї місі», – сказав Ґабріель після зустрічі з українським колегою Павлом Клімкіним у Києві.

Він додав, що на Донбасі потрібно розмістити миротворців Організації Об’єднаних Націй.

«Це має бути озброєна й міцна миротворча місія ООН, яка перебуває на всій окупованій території», – заявив Ґабріель.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна та її західні союзники відкинули такі обмеження й наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Росія вивела своїх представників з СЦКК наприкінці 2017 року. Вони покинули Україну 19 грудня через, як заявили в російському МЗС, «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців». Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».