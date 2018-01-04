Податкова міліція провела обшук у «Київстарі»

Податкова міліція провела обшук в офісних приміщеннях мобільного оператора «Київстар», повідомила речник Державної фіскальної служби України Наталя Непряхіна в Facebook.

Вона зазначила, що обшуки стосувалися кримінального провадження за фактом несплати близько 2,4 мільярда гривень податків.

«4 січня 2018 року за фактичним місцем розташування офісних приміщень ПрАТ «Київстар» з метою відшукання та вилучення документів, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні, проведений обшук», – заявила Непряхіна.

Вона додала, що обшук був санкціонований судом, під час його проведення проводився відеозапис.

Про обшук у «Київстарі» повідомляв також президент компанії Петро Чернишов.

«Сьогодні вранці до нас в головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських... В їх складі прийшли відразу чотири податкові майори! Що ж вони шукають в такому великому складі? Три договори, укладені дуже давно ще минулим керівництвом компанії і які вже припинили дію, і кілька десятків додаткових документів до них», – написав Чернишов у Facebook.

Він заявив, що справа «вигадана, оскільки компанія завжди справно і в повному обсязі перераховує всі податки і збори до бюджету країни».

Оператор мобільного зв’язку України «Київстар» існує вже 20 років, на сьогодні зв’язком «Київстар» користується 26,4 мільйона абонентів.