Один військовий зазнав пораненення минулої доби на Донбасі – штаб

Один український військовий зазнав поранення 7 січня під час виконання бойового завдання на луганському напрямку, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

Як заявляють у штабі, перемир’я на сході України протрималося майже добу, однак увечері підтримувані Росією бойовики вдалися до обстрілів.

«Зокрема, на донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали», – повідомили в штабі.

В угрупованні «ДНР» станом на 6:35 8 січня не повідомляють про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Водночас бойовики «ЛНР» заявляють, що 7 січня українські військові обстріляли їхні позиції в районі села Нижнє Лозове.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.