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08 Січень 2018, Київ 09:56
Новини | Міжнародні

Президент Франції Макрон розпочав візит до Китаю

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав свій перший державний візит до Китаю. Як очікується, представники Парижа й Пекіна обговорюватимуть торгівлю, конфлікти в світі й кліматичні зміни.

Макрон та його дружина Бріджит 8 січня почали візити з зупинки в місті Сіань, де є відома «Теракотова армія», яка складається з понад 8 тисяч статуй китайських воїнів. Потім подружжя має поїхати до Пекіна на приватний обід із президентом Китаю Сі Цзиньпінем і його дружиною Пен Ліюань, пишуть французькі ЗМІ.

Перед поїздкою Макрон по телефону обговорив з президентом США Дональдом Трампом і кризи в Північній Кореї та Ірані.

Китай і КНДР є союзниками. Багато країн Заходу закликають Пекін посилити тиск на Пхеньян з метою змусити Північну Корею припинити проводити випробовування балістичних ракет та ядерної зброї.

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