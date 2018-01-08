Президент Франції Макрон розпочав візит до Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон розпочав свій перший державний візит до Китаю. Як очікується, представники Парижа й Пекіна обговорюватимуть торгівлю, конфлікти в світі й кліматичні зміни.

Макрон та його дружина Бріджит 8 січня почали візити з зупинки в місті Сіань, де є відома «Теракотова армія», яка складається з понад 8 тисяч статуй китайських воїнів. Потім подружжя має поїхати до Пекіна на приватний обід із президентом Китаю Сі Цзиньпінем і його дружиною Пен Ліюань, пишуть французькі ЗМІ.

Перед поїздкою Макрон по телефону обговорив з президентом США Дональдом Трампом і кризи в Північній Кореї та Ірані.

Китай і КНДР є союзниками. Багато країн Заходу закликають Пекін посилити тиск на Пхеньян з метою змусити Північну Корею припинити проводити випробовування балістичних ракет та ядерної зброї.