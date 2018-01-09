МЗС Росії заперечує звинувачення в намірі втрутитися в цьогорічні вибори до Конгресу США

Росія не намагається втрутитися у цьогорічні вибори до Конгресу США, які заплановані на листопад, заявив 8 січня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв’ю російському агентству «Інтерфакс».

«Звичайно ж, не може бути й мови про втручання у виборчий процес в США напередодні виборів, які відбудуться в 2018 році, або будь-яких інших виборів», – сказав Рябков.

Він додав, що Росія не втручалася, «і ніколи не буде втручатися» у внутрішні справи інших держав.

«Це проти всієї логіки, всієї ідеології нашої поведінки в міжнародних справах», – додав Рябков.

7 січня в інтерв’ю телеканалу СBS директор ЦРУ Сполучених Штатів Америки Майк Помпео звинуватив Росію у тому, що вона намагається втрутитися у майбутні вибори до Конгресу США. Крім того, за його словами, Москва втручалася в американські вибори «десятиліттями».

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія, а також сам президент США Дональд Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.