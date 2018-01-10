Трамп зустрінеться з Назарбаєвим 16 січня – Білий дім

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у Білому домі 16 січня, повідомили в адміністрації Трампа.

Білий дім 9 січня заявив, що два лідери «обговорюватимуть шляхи зміцнення стратегічного партнерства з питань регіональної безпеки та економічного співробітництва».

Згідно з повідомленням, Трамп і Назарбаєв також обговорять низку міжнародних проблем, включно з Афганістаном, які, як очікується, будуть розглядатися в Раді безпеки ООН під час головування Казахстану.

9 січня Назарбаєв зустрівся з послом США в Астані Джорджем Кролом і заявив, що прагне розвивати «дружні відносини» з Вашингтоном, які встановилися між країнами за останні 26 років, повідомили в адміністрації президента.

Назарбаєв додав, що сподівається на подальше співробітництво із США у боротьбі з тероризмом, зміцненні режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також розширенні торгівлі та інвестицій.

«У Казахстані з американською часткою працює близько 500 компаній, понад 140 з яких є спільними. Вони займаються виробництвом товарів і експортом своєї продукції в інші країни», – сказав Назарбаєв.

Від 1 січня Казахстан вперше головує в Раді безпеки ООН. Астана здійснюватиме керівництво в цій структурі протягом місяця.