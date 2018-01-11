Трамп назвав «малоймовірним» допит у спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвав «малоймовірним» допит у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

«Побачимо, що відбуватиметься, але навіть допит виглядає малоймовірним», – сказав Трамп.

Він додав, що «жодної змови» між учасниками його президентської кампанії й Росією не було.

За інформацією американських ЗМІ, цього тижня Мюллер нібито заявив адвокатам Трампа про бажання допитати президента.

Дональд Трамп регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це «полюванням на відьом». Чотири особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв’язках.

Колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав себе винним в тому, що він брехав агентам ФБР, як і екс-радник з нацбезпеки Майкл Флінн. Обоє співпрацюють зі слідчими Мюллера. Колишньому голові президентської кампанії Трампа Полу Манафорту і його партнеру Ріку Гейтсу були висунуті звинувачення у змові і брехні федеральним агентам. Вони це заперечують.

У січні 2017 року розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію зі впливу на вибори 2016 року в США на користь Трампа.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія, а також сам Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.