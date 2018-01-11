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11 Січень 2018, Київ 12:02
Новини | Міжнародні

Франція: у паризькому готелі Ritz пограбували ювелірний магазин

Невідомі 10 січня пограбували ювелірний магазин у паризькому готелі Ritz. Сума викрадених коштовностей оцінюється в 4,5 мільйона євро, повідомила поліція.

Троє підозрюваних були затримані на місці події, однак щонайменше двоє інших втекли, зазначили поліцейські.

Поліція вважає, що озброєні грабіжники зайшли до магазину через боковий вхід. У той час там знаходилися двоє людей, які й повідомили правоохоронців про інцидент. Під час пограбування ніхто не постраждав.

У минулому році декілька відомих паризьких ювелірних магазинів були об'єктами пограбувань.

У жовтні 2016 року в столиці Франції пограбували американську актрису й фотомодель Кім Кардашян. Злочинці зайшли в її номер і, погрожуючи зброєю, відібрали коштовності, вартість яких оцінюють у 9 мільйонів євро. У січні 2017 року поліція Франції заявила про арешт грабіжників.

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