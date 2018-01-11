Росія: «Меморіал» заявляє, що на родичів затриманого в Чечні активіста Тітієва чинять тиск

Правозахисний центр «Меморіал» заявляє, що на родичів затриманого в Чечні голови грозненського представництва організації Оюба Тітієва чинять тиск.

У «Меморіалі» стверджують, що 10 січня поліцейські «увірвалися» в будинок Оюба Тітієва в селі Курчалой. Його дружини і дітей вдома не було, але в цей час там перебували родичі.

«Поліцейські поводилися надзвичайно грубо. Вони заявили, що розшукують Якуба (брата – ред.) і 28-річного сина Оюба, Бекхана Тітієва. Дізнавшись, що обох в той момент в Курчалої не було, поліцейські розлютилися. Вони заявили, що Бекхан і Якуб 11 січня повинні з'явитися до дільничного уповноваженого поліції, і погрожували в іншому випадку неприємностями їх рідним», – заявили в «Меморіалі».

В організації додали, що «потім поліцейські вигнали всіх жінок на вулицю, закрили дім Оюба Тітієва й пішли, забравши з собою ключі».

Як зазначають в організації, правоохоронці не повідомили про причини, з яких вони розшукують сина й брата затриманого.

Оюб Тітіев був затриманий у Чечні зранку 9 січня. Він їхав на зустріч з другом, але місця призначення не дістався. Коли цей друг не зміг до нього додзвонитися, він поїхав назустріч і побачив правозахисника на мосту в оточенні поліцейських. Пізніше затриманого доставили у відділення поліції в населеному пункті Курчалой.

Представники влади Чечні заявили, що поліція знайшла в автомобілі Тітієва пакет з приблизно 180 грамами марихуани, а член Чеченської ради з прав людини Кеда Саратова вказала, що активіста підозрюють у перевезенні наркотиків.

Адвоката, який приїхав зі столиці Чечні Грозного, силовики кілька годин не пускали до Тітієва, вони стверджували, що затриманого в будівлі немає.

Голова правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов наголошує, що звинувачення у зберіганні чи перевезенні наркотиків є «неправдоподібним», а затримання, на його думку, може бути мотивоване правозахисною діяльністю Тітієва.

США, ОБСЄ та Рада Європи засудили затримання правозахисника.