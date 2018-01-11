Суд у справі Коханівського перенесли на 25 січня через відсутність потерпілого

Святошинський районний суд переніс засідання у справі лідера «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського, затриманого через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї в Києві 21 жовтня. Суддя Іван Бандура ухвалив це рішення, оскільки обвинувачений та його захисник подали клопотання про перенесення через неявку до суду потерпілого Руслана Качмали.

Коханівського звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Перше засідання в цій справі відбулося 25 жовтня минулого року. Тоді суд обрав Коханівському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання у Києві. Окрім того, його зобов’язали здати закордонний та внутрішній паспорти і носити електронний браслет.

Запобіжний захід для Коханівсьокго сплив 20 грудня.

Прокурор Яніна Паламарчук у суді не підтримала клопотання про перенесення і зазначила, що засідання можна проводити, оскільки неявка потерпілого не перешкоджає розгляду справи.

Коханівський у залі суду заявив, що не визнає своєї провини і проти того, щоб засідання відбувалося без присутності Качмали. Адвокат обвинуваченого Нонна Найдич зазначила, що Качмала є співробітником правоохоронної системи, і це спричинило порушення під час досудового розслідування.

Як повідомляло Радіо Свобода, після сутички між Коханівським і Качмалою горіла триповерхова будівля, на першому поверсі якої жило 35 людей. Цей будинок був предметом скандалу між переселенцями, яких підтримує Микола Коханівський, і бійцями батальйону «Одін» під керівництвом Руслана Качмали.