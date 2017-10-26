У Києві вночі горів будинок з переселенцями, через який сварились Коханівський і Качмала

У Києві вночі горів будинок, де мешкали переселенці та колишні учасники української воєнної операції на Донбасі, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

За даними служби, йдеться про 3-поверхову будівлю на вулиці Обухівській, 60, що у Святошинському районі столиці, на першому поверсі якої жило 35 людей.

«На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горить покрівля площею 300 квадратних метрів. О 05:58 пожежу було локалізовано, а о 06:38 – ліквідовано. Ліквідація пожежі ускладнювалось відсутністю справних пожежних гідрантів біля житлового будинку, а у найближчих пожежних гідрантах, які знаходилися за 600 м був відсутній достатній тиск води. Тож, рятувальникам, аби загасити вогонь, доводилося здійснювати постійний підвіз води», – зазначається у повідомленні.

За інформацією ДСНС, ніхто не постраждав.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода наприкінці червня, будинок за цією адресою був об’єктом скандалу між переселенцями, яких підтримує лідер «Добровольчого руху ОУН» Микола Коханівський, і бійцями батальйону «Одін» під керівництвом Руслана Качмали. До цього, як мінімум, більше року їм вдавалося жити відносно мирно – тільки сварилися через оплату рахунків за електроенергію та розподілу приміщень.

21 жовтня Микола Коханівський був затриманий через інцидент зі стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з Русланом Качмалою в Києві. Святошинський райсуд три дні обирав йому запобіжний захід, і врешті посадив під цілодобовий домашній арешт. Микола Коханівський заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин – його підозрюють у хуліганстві з застосуванням зброї. Серед причин суперечки з Качмалою він називав ситуацію з гуртожитком переселенців. Сьогодні прибічники Коханівського вже заявили про ймовірний підпал. Качмала наразі ніяк не коментував ситуацію.

Станом на липень цього року будівля на Обухівській, в якій живуть переселенці і бійці, перебувала під арештом. У виписці з реєстру вказують, що з 2012 року вона належала будівельної компанії «Центуріон», а в 2014-му факторингова компанія «Прайм Капітал Груп» взяла його в іпотеку у «Експобанку». Як стверджувалося в матеріалах кримінального провадження від 14.04 2014 року, власність «Центуріон» була передана «Прайм Капітал Груп» незаконно, за заниженою ціною.

Нацбанк прийняв рішення про ліквідацію цього банку в січні 2015 року, і в лютому цього ж року за запитом Генеральної прокуратури будинок заарештували.

У липні 2015 року ЗМІ повідомляли про зв'язки банку і «Прайм Капітал Груп» з Сергієм Арбузовим, головою Нацбанку, віце-прем'єром і виконувачем обов'язки прем'єр-міністра при минулому президенті Вікторі Януковичу. У серпні 2015 року Генеральна прокуратура України ще розслідувала зв'язок колишнього міністра, банку і зазначеної компанії.

Народний депутат Єгор Соболєв розповів Радіо Свобода, що кримінальні провадження у зв'язках «Експобанку» з Сергієм Арбузовим закрили в червні 2016 року.