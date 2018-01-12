Один український військовий загинув, четверо постраждали минулої доби на Донбасі – штаб

Один український військовий загинув, двоє зазнали поранень і ще двоє отримали бойові травми 11 січня на Донбасі, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі.

Українські військові зазначають, що підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби здійснили дев’ять обстрілів.

«На луганському напрямку основна вогнева активність противника спостерігалася у районі Світлодарської дуги. Ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь довкола Луганського, а з гранатометів різних видів і стрілецької зброї прицільно стріляв по захисниках Новолуганського», – заявили в штабі, додавши, що бойовики порушували перемир’я також біля Новозванівки.

Українські військові зазначили, що біля Новолуганського відкривали вогонь у відповідь.

«На донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов’я. Тут окупанти активно застосовували 120-ти та 82-мм міномети на околицях Широкиного, Гнутового і Лебединського. Окрім того, з гранатометів різних видів були обстріляні оборонці Пісків», – повідомляє штаб.

В угрупованні «ДНР» станом на 6:30 12 січня не інформують про ситуацію на непідконтрольних українському уряду територіях. Бойовики «ЛНР» заявляють про два порушення режиму припинення вогню 11 січня з боку української армії.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.