Штаб АТО повідомляє про обстріли поблизу Верхньоторецького, Новолуганського і Світлодарської дуги

Сепаратисти обстрілювали з мінометів та гранатометів позиції українських військових на Луганському та Донецькому напрямках у зоні конфлікту на Донбасі, повідомляє штаб АТО станом на вечір 10 січня. За даними штабу, на Луганському напрямку напруженою була ситуація поблизу Світлодарської дуги та Новолуганського, на Донецькому напрямку обстрілів зазнали опорні пункти українських воїнів неподалік Верхньоторецького.

Даних про обстріли на Маріупольському напрямку штаб не наводить.

У свою чергу, представники угруповання «ДНР» заявили про обстріли з боку українських військових двох підконтрольних сепаратистам населених пунктів Донеччини, а представники угруповання «ЛНР» заявили про розміщення українськими військовими забороненої Мінськими угодами зброї поблизу лінії розмежування.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Він змінює оголошений у зв’язку з початком навчального року режим тиші, який не призвів до припинення обстрілів.